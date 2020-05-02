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Тікають, щоб насолити батькам. На Харківщині щодня шукають по дві зниклі дитини

На Харківщині щодня розшукують по дві зниклі дитини. Тільки за чотири місяці 2020 року було проведено 210 пошукових операцій – це антирекорд у поліції. Діти губляться або тікають з дому, щоб насолити батькам. Найчастіше пошуки закінчуються успіхом, дитину знаходять і повертають додому.

Але днями одна з подібних історій на Харківщині закінчилася трагічно – 6-річна Мілена, яку батьки привезли в село до бабусі на карантин, додому після прогулянки не повернулася. Її шукали майже добу і знайшли мертвою на краю поля. Дитина не змогла знайти дорогу додому і просто замерзла. Докладніше у сюжеті Тетяни Доцяк.

Нагадаємо, рятувальники звільнили дитину, яка застрягла між стіною та сходами у місті Первомайський на Дніпропетровщині. 10-річний хлопець опинився затиснутим між цегляною стіною та бетонними сходами будівлі закритої школи.

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