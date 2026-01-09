Тиск на Кремль має посилюватися, як і підтримка України — інтерв’ю з Джоном Гілі

Міністр оборони Британії Джон Гілі прибув до Києва з візитом 9 січня та став свідком наслідків чергового масованого удару РФ по Україні.

В ексклюзивному інтерв’ю спеціальному кореспонденту ICTV та автору програм Володимиру Рунцю він передав меседж британському народу після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, а також чи вважає він, що кремлівський диктатор Володимир Путін випробовує Захід подібними атаками на Україну.

Інтерв’ю з Джоном Гілі

– Ви приїхали сюди, до Києва, під час найсильнішої ракетної атаки Росії по Україні, яким буде ваш найперший меседж вашому власному уряду, коли ви повернетеся додому?

– Мій найперший меседж для українського народу, а не для когось у моїй країні. Я пишаюся, що приїхав сюди вранці, і серце крається від масштабів атаки, яку ви пережили вночі. Атаки Путіна – брутальні, цинічні, Шахеди, які атакували Київ вночі, були спрямовані на житлові квартали. Він продовжує бити по цивільних, бити по вашій енергетичній інфраструктурі і намагається зіпсувати вам життя.

Для нас у Сполученому Королівстві це лише подвоює наші зобовʼязання стояти поруч з вами. Я хочу відзначити неабияку нескореність та відвагу, які демонструють українці – як військові, так і цивільні.

– Президент США Дональд Трамп, який очевидно підтримує тісний контакт з вашою владою, намагається просувати мирну угоду з Росією, угоду між Україною та Росією. Що ваш уряд порадить його адміністрації, враховуючи всі обставини — погодні умови стають більш складними, а атаки — інтенсивнішими. Чи схоже, що мирна угода наближається?

– Президент Трамп робить те, що може робити президент Трамп – достатньо натиснути на Путіна, щоб той сів за стіл переговорів. Замість того, щоб просто балакати про перемовини, а показати, що він налаштований серйозно.

Що ми бачили вночі – він (Володимир Путін, – Ред.) говорить про мир, але посилює атаки. Через це ціла низка країн, як Сполучене Королівство, як Сполучені Штати мають стояти пліч-о-пліч з Україною, щоб посилити наш тиск на Путіна – наш економічний тиск, зокрема затримання його танкерів тіньового флоту. Також це змушує такі країні як наші збільшити військову допомогу Україні.

От в такому ключі я хочу бачити мирну угоду. Тож моя місія, місія моєї країни – підтримувати Україну і вашу боротьбу сьогодні. І ми маємо підготувати все, щоб можно було підтримувати мир на тривалий термін, тому сьогодні я тут, зокрема щоб підбити підсумки тижня, який можна назвати тижнем дій – в Парижі ваш президент підписав з нашим премʼєром та французьким президентом декларацію про наміри, яка прокладає доріжку до того, щоб британські війська були розміщені в Україні після досягнення миру.

Ви бачили, як Британія підтримала Америку, коли ми разом зупинили танкер тіньогового флоту, який був під санкціями. Санкції торкаються Росії, цього тижня я також підтвердив виділення мільйона фунтів на те, щоб підготувати британських солдатів до того дня, коли буде досягнуто миру, щоб в перший же день вони могли вирушити (в Україну, – Ред.).

А тепер думаючи про атаки, що відбулися вночі, коли 90 шахедів були спрямовані для атаки Києва, ми розпочнемо виробництво вже цього місяця нових дронів-перехоплювачів, які винайшли в Україні, але в які додадуть секретні британські технології, які ми покращили.

Ми будемо використовувати британські виробничі техніки, щоб започаткувати масове виродництво таких дронів, які будуть постачатися до вашої країни тисячами щомісяця, щоб допомогти захистити вашу країну та людей від таких атак.

– Мені здається, ви сюди дісталися потягом. Припускаю, що якраз вночі, коли ви були десь у Львівській області, російський Орєшнік вдарив по регіону. Це дуже близько до західного кордону України. Чи не здається вам, що Путін випробовує Захід таким чином і перевіряє його готовність, демонструє, якою буде його наступна ціль?

– Одночасно посилюючи атаки на вас та вашу країну, він посилю атаки також на інші народи в Європі. Це посилює важливість того, щоб ми добилися, щоби Путін не зміг перемогти в Україні. Це також посилює аргумент для нас в Європі, що безпечна Україна, означає більш безпечну Європу та більш безпечну Британію.

Це одна з причин, чому ми будемо підтримувати вас стільки, скільки знадобиться – у вашій боротьбі за свободу та право визначати власне майбутнє як країни.