Шварценеггер призвал вакцинироваться от Covid-19 цитатой из Терминатора

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер вакцинировался от коронавируса и поделился видео в соцсетях.

Вакцину Шварценеггер получил, не покидая пассажирское сиденье своего авто. После укола Арнольд Шварценеггер завершил ролик культовой фразой из фильма Термитанор — Поезжайте со мной, если хотите жить.

Затем актер поблагодарил медсестру, после чего на камеру обратился к своим поклонникам.

Видео вакцинирующегося Шварценеггера быстро стало вирусным и вступило более 1,3 млн просмотров.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm

— Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021