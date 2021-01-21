Шварценеггер призвал вакцинироваться от Covid-19 цитатой из Терминатора

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер вакцинировался от коронавируса и поделился видео в соцсетях.

Вакцину Шварценеггер получил, не покидая пассажирское сиденье своего авто. После укола Арнольд Шварценеггер завершил ролик культовой фразой из фильма Термитанор — Поезжайте со мной, если хотите жить.

Затем актер поблагодарил медсестру, после чего на камеру обратился к своим поклонникам.

— Хорошо, я только что получил свою вакцину, и я бы рекомендовал ее всем и каждому. Я никогда не был счастливее, стоя в очереди.

Видео вакцинирующегося Шварценеггера быстро стало вирусным и вступило более 1,3 млн просмотров.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm — Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021

Конгрессмен заболел Covid-19 после прививки

В начале января в США после вакцинации коронавирусом заболел Кевин Брейди — конгрессмен от Республиканской партии.

Накануне Нового года его проверили на коронавирус, и результат оказался отрицательным, однако следующий тест показал наличие вируса в организме политика.

Кевина Брейди вакцинировали препаратом Pfizer.