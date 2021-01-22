Топ-3 фейки про вакцини від коронавірусу і як їх розпізнати

У час пандемії світом шириться багато фейків про вакцинацію від коронавірусу.

Існує твердження, що під час щеплення людей чипують, від вакцини помирають, а світові лідері насправді не імунізуються – це все постановки.

Такі фейки активно поширюють, зокрема, у соцмережах. І чимало людей цій інформації вірить.

Антивакцинатори почали створювати фейки про вакцини від Сovid-19 ще у квітні 2020 року, коли тільки почалися розробки. Один з найпопулярніших міфів про те, що через щеплення вас можуть чипувати. Проте наразі не існує такого чіпа, який би пройшов через голку у шприці.

А ще маніпулятори намагаються запевнити нас, що масова вакцинація – фейк. Маніпулятори ілюструють стопкадром із телесюжету, де не видно, що голка проколює шкіру. І заявляють, що щеплення – постановка.

Повідомлення про 29 смертей у Норвегії – класичний приклад маніпуляції.

У МОЗ Норвегії це з вакцинацією не пов’язують. Там вакцинували понад 40 тис. людей. А померли – мешканці будинку для літніх, яким від 80 років.

За словами доктора біологічних наук Зеновія Ткачука, вакцинуватися потрібно, оскільки ризик померти від хвороби незрівнянно більший, ніж від ускладень після вакцини.

Інформацію про вакцини вчений радить читати уважно. Це стосується і побічних наслідків, і ефективності препарату.

Найдієвішими вважають вакцини від Pfizer і BioNTech та Moderna – понад 90%. Але треба пам’ятати, що такого типу вакцини людство досі не використовувало.

Препарат COVAX, за даними бразильського інституту Бутантата, ефективний на 50%, але цей тип препаратів добре вивчений. AstraZeneca – вакцина на основі аденовірусу тварин теж має особливість.

Якщо сумніваєтеся в інформації, зупиніться, подумайте, відкрийте першоджерело. Виробники звітують на офіційний сторінках, багато інформації є на сайті ВООЗ. Головне не поширюйте сумнівне повідомлення одразу, бо творці фейків тільки на це і сподіваються.

Україна може отримати додаткову поставку вакцини від ініціативи COVAX, за умови дотримання відповідних критеріїв. 6 січня COVAX підтвердив готовність розглянути додаткову поставку 210 тис. доз вакцини компанії Pfizer в Україну.

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