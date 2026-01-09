Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность единовременных денежных выплат каждому жителю Гренландии в размере от $10 тыс. до $100 тыс. с целью стимулировать отделение острова от Дании и присоединение к Соединенным Штатам.

Об этом 9 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Идея выплат гренландцам: что обсуждают в США

По информации Reuters, соответствующую идею обсуждают советники президента США как один из возможных инструментов усиления американского контроля над Гренландией.

Конкретные механизмы реализации и сроки возможных выплат пока не определены.

Речь идет о единовременной финансовой компенсации каждому жителю острова, население которого составляет около 57 тыс. человек.

В материале отмечается, что этот сценарий рассматривается как фактический вариант «выкупа» Гренландии, несмотря на неоднократные заявления властей Дании и правительства Гренландии в Нууке о том, что остров не продается.

Вопрос контроля над Гренландией является частью более широкого набора сценариев, которые обсуждают в Белом доме, включая экономические соглашения и даже силовые варианты.

По данным Reuters, после недавних действий США в отношении венесуэльского лидера Николаса Мадуро отдельные советники Трампа более активно продвигают идею использования этого импульса для реализации других геополитических целей администрации.

Ранее администрация президента США активизировала обсуждение вариантов усиления влияния на Гренландию после возобновления требования взять остров под контроль.

По данным Bloomberg, американские чиновники сосредоточились на деловых и экономических соглашениях, которые могли бы обеспечить США большее присутствие на острове.

Речь идет, в частности, о проектах по добыче редкоземельных минералов, гидроэлектростанции и других инфраструктурных инициативах.

В то же время более радикальные идеи политического сближения или изменения статуса Гренландии не получили поддержки ни со стороны правительства острова, ни со стороны Дании, которая сохраняет суверенитет над территорией.

В Белом доме также не отвергали вариант покупки острова, о чем заявляла пресс-секретарь администрации Кэролайн Левитт.

В то же время высокопоставленные чиновники США и республиканцы в Конгрессе отрицают подготовку военной операции в отношении Гренландии, подчеркивая преимущество переговоров и соглашений.