Транспортный коллапс в Николаеве: перевозчики требуют повысить стоимость проезда

В Николаеве транспортный хаос — нечем возить людей. Маршруток уменьшилось в разы.

Перевозчики требуют увеличить стоимость проезда, потому что не выгодно возить разрешенное карантином количество пассажиров.

Пенсионеры упорно не желают сидеть дома, поэтому работники служб, необходимых для жизнедеятельности города, на работу добраться не могут.

Чтобы хоть как-то уменьшить нагрузку на часы пик отменяют льготы на проезд. Репортаж Елены Горячевой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какие города остановили все виды транспорта.

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