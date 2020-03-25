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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Транспортний колапс у Миколаєві: перевізники вимагають підвищити вартість проїзду

У Миколаєві транспортний хаос – немає чим возити людей. Маршруток поменшало в рази.

Перевізники вимагають збільшити вартість проїзду, бо не вигідно возити дозволену карантином кількість пасажирів.

Пенсіонери вперто не бажають сидіти вдома, тож працівники служб, необхідних для життєдіяльності міста, на роботу дістатися не можуть.

Аби хоч якось зменшити навантаження, на години пік скасовують пільги на проїзд. Репортаж Олени Горячевої.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, які міста зупинили всі види транспорту.

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