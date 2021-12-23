Третья военная операция на Донбассе и “анти-Россия”: что Путин говорил об Украине на своей пресс-конференции

В четверг, 23 декабря, прошла ежегодная большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина.

Посланий для Киева и Запада хватает – правда, в них нет ничего нового.

Из главного: Украина, оказывается, готовит “третью военную операцию” на Донбассе, а Москве грозится санкциями за вмешательство в ситуацию.

Будущее Донбасса должны определять жители Донбасса, отмечает Путин, по-другому быть не может.

Россиянам он пытается доказать, что президент Владимир Зеленский попал под влияние “радикалов-нациков” вместо того, чтобы установить мир в своей стране.

Аннексию Крыма Путин объясняет просто: ну не смогла Москва отказать украинским Севастополю и Крыму, особенно после событий на Донбассе, “безвольно наблюдать”, за которым РФ тоже не могла.

О скоплении войск у наших границ Кремль и словом не обмолвился.

Краткое изложение заявлений Владимира Путина читайте в материале Фактов ICTV.

Выступление Путина перед журналистами длилось более трех часов. Солидную часть этого времени президент России посвятил отношениям с Украиной и Западом в целом.

Зачем было стянуто к украинским границам более 100 тысяч войск – глава Кремля прямо не объяснил. Однако он много говорил об угрозах безопасности России и необходимости действовать. И еще раз повторил мантры кремлевской пропаганды о якобы желании Киева совершить военную операцию на Донбассе. Уже третью, теперь – с помощью радикальных сил.

Также Путин вытащил из ящика популярный еще в 2000-х термин о так называемой “анти-России” для украинского населения.

– Создание на этой территории такой “анти-России” в Украине с накачкой оружием и промывкой мозгов населению. Как жить дальше нашей стране? С оглядкой? – сказал глава РФ.

Кроме того, российский президент снова притворялся выдающимся историком и этнографом. Так, он повторил тезисы своей статьи о братских народах. А именно, что Украину якобы искусственно создали в советские времена. Сделал это будто бы Владимир Ленин – в частности, он, по словам Путина, присоединил якобы российский Донбасс к украинской территории в 20-е годы прошлого века. А захватить Крым в 2014 году Москву, по словам Путина, чуть ли не заставили.

– А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, проживающим там людям (в том, чтобы – Ред.) взять их под свою защиту? Невозможно, нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить по-другому! – заявил Владимир Путин.

В ходе конференции российский президент не дал гарантий ненападения на Украину. Заявил, что этот вопрос зависит не от переговоров, а от безопасности России.

Вновь потребовал от НАТО не расширяться на Восток и гарантировать, что Украина не вступит в Альянс. В то же время, Путин анонсировал крупные переговоры с США в начале следующего года.

– Американские партнеры говорят нам, что они готовы к дискуссии о начале этих переговоров в начале года в Женеве, – сказал глава РФ.

Между тем с Украиной Путин хочет, как он выразился, “добрососедских” отношений любой ценой”.

Владимир Путин заявил, что Киев должен дать автономию нынешнему Донбассу, провести там выборы и амнистию. А президент Зеленский, по его словам, вообще “попал под влияние радикальных элементов”, “нациков”. Ну и, конечно, Россия – по словам Путина, – не участница конфликта на востоке Украины. А посредник.

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