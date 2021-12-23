Третя воєнна операція на Донбасі та “анти-Росія”: що Путін говорив про Україну на своїй прес-конференції

В четвер, 23 грудня, пройшла щорічна велика прес-конференція російського президента Володимира Путіна.

Послань для Києва і Заходу не бракує – щоправда, у них немає нічого нового.

З головного: Україна, виявляється, готує “третю воєнну операцію” на Донбасі, а Москві грозиться санкціями за втручання в ситуацію.

Майбутнє Донбасу мають визначати жителі Донбасу, наголошує Путін, по-іншому бути не може.

Росіянам він намагається довести, що президент Володимир Зеленский потрапив під вплив “радикалів-нациків” замість того, щоб встановити мир у своїй країні.

Анексію Криму Путін пояснює просто: ну не змогла Москва відмовити українським Севастополю і Криму, особливо після подій на Донбасі, “безвольно спостерігати” за яким РФ теж не могла.

Про скупчення військ біля наших кордонів Кремль і словом не обмовився.

Стислий переказ заяв Володимира Путіна читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Виступ Путіна перед журналістами тривав понад три години. Солідну частину цього часу президент Росії присвятив відносинам з Україною та Заходом в цілому.

Навіщо було стягнуто до українських кордонів понад 100 тисяч військ – очільник Кремля прямо не пояснив. Однак він багато говорив про загрози безпеці Росії та необхідність діяти. І вкотре повторив мантри кремлівської пропаганди про начебто бажання Києва здійснити воєнну операцію на Донбасі. Вже третю, тепер – за допомогою радикальних сил.

Також Путін витягнув із шухляди популярний ще у 2000-х термін про так звану “анти-Росію” для українського населення.

– Створення на цій території такої “анти-Росії” в Україні з накачкою зброєю та промиванням мізків населенню. Як жити дали нашій країні? З оглядкою? – сказав голова РФ.

Крім того російський президент знову вдавав із себе видатного історика та етнографа. Так, він повторив тези своєї статті про братські народи. А саме, що Україну нібито штучно створили в радянські часи. Зробив це нібито Володимир Ленін – зокрема, він, за словами Путіна, приєднав буцімто російський Донбас до укранської території у 20-ті роки минулого століття. А захопити Крим у 2014 році в Москву, за словами Путіна, мало не “змусили”.

– А як ми могли відмовити Севастополю та Криму, людям, які там проживають, (у тому, щоб – Ред.) взяти їх під свій захист? Неможливо, нас поставили в ситуацію, коли ми не могли вчинити інакше! – заявив Володимир Путін.

Під час конференції російський президент не дав гарантій ненападу на Україну. Заявив, що це питання залежить не від переговорів, а від безумовної безпеки Росії.

Знову вимагав від НАТО не розширюватись на Схід та гарантувати, що Україна не вступить до Альянсу. Водночас Путін анонсував великі переговори зі США на початку наступного року.

– Американські партнери кажуть нам, що вони готові до дискусії про початок цих перемовин на початку року в Женеві, – сказав голова РФ.

Тим часом з Україною Путін хоче, як він виразився, “добросусідських” відносин за будь-яку ціну”.

Володимир Путін заявив, що Київ має дати автономію нинішньому Донбасу, провести там вибори і амністію. А президент Зеленський, за його словами, взагалі “потрапив під вплив радикальних елементів”, “нациків”. Ну і, звісно, Росія – за словами Путіна – не учасниця конфлікту на сході України. А посередник.

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