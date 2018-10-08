TruCam в Киеве: где будут измерять, штрафы и реакции водителей

На украинские дороги постепенно возвращается контроль за скоростью движения автомобилей. Хотя трудно, медленно и неуверенно, но в столице уже с сегодняшнего дня на проспекте Победы и Жадана в арсенале патрульных – прибор контроля TruCam, разработанный американскими специалистами из НАСА.

Работает устройство пока тестово, до 15 октября патрульные только будут предупреждать водителей, ну а дальше штрафы: чем больше превышение – тем выше.

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Однако широко анонсированный контроль скорости на дорогах сегодня работает только для журналистов. С 25 радаров в Киеве только 2.

Между тем в патрульной полиции уже определили 22 участка на основных трассах, где будут измерять скорость. Эта информация открыта, к тому же нарушителей будут ловить на участках с обязательными знаками-предупреждениями о фото-видео фиксации.

В Украине вернули контроль скорости на дорогах. Что изменится, по Вашему мнению? Нарушители получат по заслугам, а также пополнится бюджет

Покажет время, но, вероятно, вернется вымогательство

Ничего не изменится

Действительно уменьшится количество ДТП, хотя бы из-за страха водителей Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

К слову, за последний месяц цена литра бензина выросла более чем на 2 гривны. Одна из причин такой ситуации, резкий рост мировых цен на нефть, которые уже перевалили далеко за 80 долларов за баррель и эксперты не исключают, что взлетят до 100.

Опубликовано Октябрь, 08 в 17:05



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