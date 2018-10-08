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TruCam у Києві: де вимірюватимуть, штрафи та реакція водіїв

На українські дороги поступово повертається контроль за швидкістю руху автомобілів. Хоч важко, повільно і невпевнено, та в столиці вже відсьогодні на проспекті Перемоги і Жадана в арсеналі патрульних – прилад контролю TruCam, розроблений американськими фахівцями з НАСА.

Працює пристрій поки тестово, до 15 жовтня патрульні тільки попереджатимуть водіїв, ну а далі штрафи: чим більше перевищення – тим вищі.

Однак широко анонсований контроль швидкості на дорогах сьогодні працює лише для журналістів. Із 25 радарів в Києві лише 2.

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Тим часом в патрульній поліції вже визначили 22 ділянки на основних трасах, де вимірюватимуть швидкість. Ця інформація відкрита, до того ж порушників ловитимуть на ділянках із обов’язковими знаками-попередженнями про фото- відео фіксацію.

В Україні повернули контроль швидкості на дорогах. Що зміниться, на Вашу думку?

  • Покаже час, але, ймовірно, повернеться здирство 57%, 12 votes
    12 votes 57%
    57%
  • Нічого не зміниться 29%, 6 votes
    6 votes 29%
    29%
  • Дійсно зменшиться кількість ДТП, хоча б через страх водіїв 10%, 2 votes
    2 votes 10%
    10%
  • Порушники отримають по заслугах, а також поповниться бюджет 5%, 1 vote
    1 vote 5%
    5%
Всього голосів: 21

До слова, за останній місяць ціна літра бензину зросла на понад 2 гривні. Одна з причин такої ситуації, різке зростання світових цін на нафту, які вже перевалили далеко за 80 доларів за барель і експерти не виключають, що злетять до 100.

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