Три машины мусора за два часа: на Волыни люди организовывают уборку леса

В украинских городах и за ними начинается время уборки. Весна, тепло и люди охотно выходят на субботники. Поляны и лесополосы густо покрыты пластиком, стеклом и прочим хламом. Наказать людей за это трудно, ведь надо поймать чуть ли не за руку. Поэтому чтобы хоть немного было чисто – лесоводы выводят людей на уборку.

На субботник в Волынской области вышли более полусотни человек. И за полдня конца края работе еще не видно. Убрать лес на окраине Киверцев лесоводы пригласили и местных чиновников – чтобы увидели проблему собственными глазами. Говорят, мусор сюда свозят местные жители.

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В Киверцах за вывоз мусора платят меньше 10 гривен в месяц. Мэр уверяет: транспорта, людей и контейнеров для отходов хватает. И уже два года они сортируют пластик. Однако, люди неисправимые. И штрафы их не пугают.

За 2 часа субботника собралось три машины мусора. Лесоводы будут убирать в лесах еще две недели. И призывают людей – не сорить там, куда же потом придут отдыхать.

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