Три машини сміття за дві години: на Волині люди організовують прибирання лісу

В українських містах та поза ними починається час прибирання. Весна, тепло і люди охоче виходять на толоки. Галявини та лісосмуги густо вкриті пластиком, склом та іншим непотребом. Покарати людей за це важко, адже треба спіймати ледве не за руку. Тому аби хоч трохи було чисто – лісівники організовують людей на прибирання.

На толоку у Волинській області вийшли понад півсотні людей. Та за півдня кінця краю роботі ще не видно. Прибрати ліс на околиці Ківерців лісівники запросили й місцевих чиновників – аби побачили проблему на власні очі. Кажуть, сміття сюди звозять місцеві жителі.

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У Ківерцях за вивіз сміття платять менше 10 гривень на місяць. Міський голова запевняє: транспорту, людей і контейнерів для відходів вистачає. І вже два роки вони сортують пластик. Однак, люди невиправні. І штрафи їх не лякають.

За дві години толоки назбиралось три машини непотребу. Лісівники прибиратимуть у лісах ще два тижні. Та закликають людей – не смітити там, куди ж самі згодом прийдуть відпочивати.

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