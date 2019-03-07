ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Три машини сміття за дві години: на Волині люди організовують прибирання лісу

В українських містах та поза ними починається час прибирання. Весна, тепло і люди охоче виходять на толоки. Галявини та лісосмуги густо вкриті пластиком, склом та іншим непотребом. Покарати людей за це важко, адже треба спіймати ледве не за руку. Тому аби хоч трохи було чисто – лісівники організовують людей на прибирання.

На толоку у Волинській області вийшли понад півсотні людей. Та за півдня кінця краю роботі ще не видно. Прибрати ліс на околиці Ківерців лісівники запросили й місцевих чиновників – аби побачили проблему на власні очі. Кажуть, сміття сюди звозять місцеві жителі.

Читайте: Робот для прибирання: як обрати і ціни

У Ківерцях за вивіз сміття платять менше 10 гривень на місяць. Міський голова запевняє: транспорту, людей і контейнерів для відходів вистачає. І вже два роки вони сортують пластик. Однак, люди невиправні. І штрафи їх не лякають.

За дві години толоки назбиралось три машини непотребу. Лісівники прибиратимуть у лісах ще два тижні. Та закликають людей – не смітити там, куди ж самі згодом прийдуть відпочивати.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як мешканці Миколаєва дбають про екологію.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Амбулаторія в грибку та один лікар на 4 села: як лікують людей на Волині
Світязь може стати болотом через розкрадання унікальних водоростей Кладофор
100 км пішки за добу у мороз: на Волині проходять екстремальні змагання Доброволець
Пакетики перуть, в магазини ходять з сумкою: як у Бельгії вирішили проблему сміття
Куди в Україні здати на утилізацію стару мікрохвильову або смартфон
У Києві підвищать тарифи на вивезення сміття майже на 20% – дата
Загадкова смерть. На Волині знайшли тіла жінки і півторарічного малюка
Церкви такої немає і мова не канонічна: на Волині священик проти зміни конфесії

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка