Три метра под землей: в Киеве бомбоубежище превратили в арт-галерею

Уже больше месяца украинцы буквально живут в бомбоубежищах. Чтобы не потерять силу духа и поддержать соседей по укрытию, придумывают вещи, которыми никогда не занимались в мирной жизни.

Среди бетонных стен и под звуки сирен на улице, киевлянка Валентина проводит экскурсию по своей первой персональной выставке картин – в бомбоубежище, на глубине три метра под землей.

В этом бомбоубежище Валентина вместе со своей мамой и соседями – с 24 февраля. Рисование никогда не было для нее профессией, скорее хобби. А картины здесь повесила не для себя, а для соседей, чтобы отвлечь их от печальных мыслей. И это у нее, кажется, получилось.

– Когда ты здесь сидишь, тебе кажется, что все время ночь, что нет света. И потому я притянула сюда свои картины, чтобы создать окна и цветовые пятна, чтобы люди могли посмотреть, чтобы у них как-то расслаблялся взгляд, и чтобы люди не чувствовали, что на них давят стены.

Кроме того, Валентина проводит арт-терапевтические мастер-классы для соседей – учит их рисовать.

Похоже, они дают свои первые результаты, потому что подавленные настроения соседей сменились на оптимистические. И отныне, когда пересиживают здесь сигналы тревоги – обсуждают, что будут делать с бомбоубежищем после войны.

– В некоторых отсеках мы, например, хотим сделать комнату, где будет галерея. Где-то комната, где мы сделаем как кафе, где мы можем сами приходить по вечерам и встречаться.

И первыми в новой специально обустроенной подземной галерее Валентина планирует повесить три картины Киева, которым его художница видит после войны.

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