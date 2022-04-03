Три метри під землею: у Києві бомбосховище перетворили на арт-галерею

Вже більше мсяця українці буквально живуть у бомбосховищах. Аби не втрати сили духу та підтримати сусідів по укриттю, вигадують речі, якими ніколи не займалися в мирному житті.

Посеред бетонних стін і під звуки сирен на вулиці, киянка Валентина проводить екскурсію своєю першою персональною виставкою картин – у бомбосховищі, на глибині три метри під землею.

У цьому бомбосховищі Валентина разом зі своєю мамою та сусідами – від 24 лютого. Малювання ніколи не було для неї професією, радше хобі. А картини тут повісила не для себе, а для сусідів, аби відволікти їх від сумних думок. І це у неї, здається, вийшло.

– Коли ти тут сидиш, тобі здається, що весь час ніч, що немає світла. І тому я притягла сюди свої картини, щоб створити вікна та колірні плями, щоб люди могли подивитися, щоб у них якось розслаблявся погляд, і щоб люди не відчували, що на них тиснуть стіни.

Окрім цього, Валентина проводить арт-терапевтичні майстер-класи для сусідів – вчить їх малювати.

Вони, схоже, дають свої перші результати, бо пригнічені настрої сусідів змінилися на оптимістичні. І відтепер, коли пересиджують тут сигнали тривоги – обговорюють що робитимуть із бомбосховищем після війни.

– У певних відсіках ми, наприклад, хочемо зробити кімнату, де буде галерея. Десь кімната, де ми зробимо як кафе собі, де ми можемо самі приходити вечорами та зустрічатися.

І першими в новій, спеціально облаштованій підземній галереї Валентина планує повісити три картини Києва, яким його художниця бачить після війни.

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