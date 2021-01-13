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Факты / Видео / Украина / Общество

Три слоя одежды и полный желудок: как согреться в сильные морозы

В Украине ожидаются морозы. Уже вечером 14 января будет -10, а в субботу и воскресенье дойдет до -20. Однако даже сейчас в больницы привозят людей с обморожениями.

Врачи советуют в случае, если обморозили руки, зайти в теплое помещение, пить горячее и вызвать скорую — больше ничего.

Если просто выходите на улицу в сильный мороз, надо надеть три слоя одежды, но так, чтобы не вспотеть — потому что тогда еще быстрее замерзнете.

Если впереди дальняя дорога на авто, не выезжайте без зарядки для телефона и пауэр-бэнка.

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Не помешает также лопата, горячий чай, теплая одежда и сменная обувь.

А вот согреваться алкоголем не стоит. Градусы — независимо от напитка — только вводят в заблуждение. Лучше хорошо поесть, если сильно замерзли.

Синоптики прогнозируют, что в целом погода в январе 2021 в Украине будет умеренно теплой. Первые две недели температура опустится до -3 днем и до -8 ночью.

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