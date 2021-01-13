Три шари одягу та повний шлунок: як зігрітися у сильні морози
В Україні очікуються морози. Вже ввечері 14 січня буде -10, а в суботу та неділю дійде до -20. Проте навіть зараз до лікарень привозять людей з обмороженнями.
Лікарі радять у випадку, якщо обморозили руки, зайти до теплого приміщення, пити гаряче й викликати швидку – більше нічого.
Якщо просто виходите на вулицю у сильний мороз, треба вдягнути три шари одягу, але так, щоб не спітніти – бо тоді ще швидше змерзнете.
Якщо попереду далека дорога на авто, не виїжджайте без зарядки для телефону і пауер-бенку.
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Не завадить також лопата, гарячий чай, теплий одяг та змінне взуття.
А от зігріватися алкоголем не варто. Градуси – незалежно від напою – лише вводять в оману. Краще добре поїсти, якщо сильно замерзли.
Синоптики прогнозують, що загалом погода у січні 2021 в Україні буде помірно теплою. Перші два тижні температура знизиться до -3 вдень і до -8 вночі