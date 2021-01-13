Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Три шари одягу та повний шлунок: як зігрітися у сильні морози

В Україні очікуються морози. Вже ввечері 14 січня буде -10, а в суботу та неділю дійде до -20. Проте навіть зараз до лікарень привозять людей з обмороженнями.

Лікарі радять у випадку, якщо обморозили руки, зайти до теплого приміщення, пити гаряче й викликати швидку – більше нічого.

Якщо просто виходите на вулицю у сильний мороз, треба вдягнути три шари одягу, але так, щоб не спітніти – бо тоді ще швидше змерзнете.

Якщо попереду далека дорога на авто, не виїжджайте без зарядки для телефону і пауер-бенку.

Читайте: Синоптики дали прогноз погоди на 2021 рік у світі

Не завадить також лопата, гарячий чай, теплий одяг та змінне взуття.

А от зігріватися алкоголем не варто. Градуси – незалежно від напою – лише вводять в оману. Краще добре поїсти, якщо сильно замерзли.

Синоптики прогнозують, що загалом погода у січні 2021 в Україні буде помірно теплою. Перші два тижні температура знизиться до -3 вдень і до -8 вночі

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Україну йде арктичний холод: де вдарять найлютіші морози
В Україну йде арктичний холод: де вдарять найлютіші морози
Жовтий рівень небезпеки: в Україну прийшли снігопади, на дорогах – перемети і ДТП
Жовтий рівень небезпеки: в Україну прийшли снігопади, на дорогах – перемети і ДТП
Засніжить і похолодає: погода в Україні на 13 січня (КАРТА)
Засніжить і похолодає: погода в Україні на 13 січня (КАРТА)
Без значних морозів: прогноз погоди в Україні на січень 2021 року
Без значних морозів: прогноз погоди в Україні на січень 2021 року
Південний вітер і хмарність: погода в Україні на 12 січня (КАРТА)
Південний вітер і хмарність: погода в Україні на 12 січня (КАРТА)
Снігопади і 14-градусний мороз: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)
Снігопади і 14-градусний мороз: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)
Наближаються морози: погода в Україні на 11 січня (КАРТА)
Наближаються морози: погода в Україні на 11 січня (КАРТА)
Сонячно, але мінусова температура: погода в Україні на 10 січня (КАРТА)
Сонячно, але мінусова температура: погода в Україні на 10 січня (КАРТА)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка