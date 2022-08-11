Туризм во время войны. Почему стоит посетить село Бакота в Хмельницкой области

Война – не означает конец путешествиям. Это ведь тоже доход в экономику. Поэтому туризм должен продолжать жить, а украинцы должны иметь возможность перезагрузиться и набраться сил, чтобы и дальше усердно работать ради победы.

Замечательным отдыхом может стать Бакота в Хмельницкой области. Сергей Толстихин создал там собственное дело. Два года собственноручно перестраивал старый дом на усадьбу путешественника. Мужчина предлагает отдыхающим провести отдых в палатках, тематической комнате или на берегу Днестра.

После полномасштабного вторжения Сергей начал принимать в усадьбу переселенцев, которые тоже вдохновились туризмом и начали продвигать свой тур в Бакоте.

— Собрали самые интересные, что здесь есть в регионе. Всех их объединили в один веломаршрут и совершили такой интересный трехдневный насыщенный тур, — рассказывает переселенец из Броваров Юрий Матюх.

Десяток туристических автобусов на смотровой площадке, как это было до войны, сейчас на Бакоте нет. Но нет и пустых домов, везде есть отдыхающие. Люди приезжают из Киева, Черновцов, Хмельницкого и Харькова. Только на несколько дней, чтобы восстановиться.

И именно такой туризм нужен украинцам, считает Сергей Толстихин.

— Туризм – это часть экономики. Экономика платит налоги, за которые мы удерживаем храбрых наших ребят, – говорит бизнесмен.

В Бакоте вы можете насладиться природой, посетить остатки местного монастыря и узнать интересную историю села. Еще одно преимущество населенного пункта – здесь относительно безопасно. На территории нет военных или стратегических объектов.

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