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Факти / Відео / Lifestyle

Туризм під час війни. Чому варто відвідати село Бакота на Хмельниччині

Людмила Цимбалюк журналістка Факти ICTV, м. Вінниця Дарина Реготун Видеоредактор

Війна – не означає кінець подорожам. Адже це теж дохід в економіку. А тому туризм має продовжувати жити, а українці повинні мати можливість перезавантажитись та набратися сил, щоб і далі старанно працювати заради перемоги.

Чудовим відпочинком може стати Бакота, що на Хмельниччині. Сергій Толстіхін започаткував там власну справу. Два роки власноруч перелаштовував стару хату на садибу мандрівника. Чоловік пропонує відпочивальникам провести відпочинок у наметах, тематичній кімнаті, чи на березі Дністра.

Після повномасштабного вторгнення Сергій почав приймати у садибу переселенців, які теж надихнулися туризмом та почали просувати свій власний тур у Бакоті.

– Зібрали найбільші цікавинки, що тут є в регіоні. Всіх їх об’єднали в один веломаршрут і зробили такий цікавий триденний насичений тур, – розповідає переселенець із Броварів Юрій Матюх.

Десятків туристичних автобусів на оглядовому майданчику, як це було до війни, нині на Бакоті немає. Але немає і порожніх хат, скрізь є відпочивальники. Люди їдуть з Києва, Чернівців, Хмельницького та Харкова. Лише на кілька днів, щоб відновитись.

І саме такий туризм потрібен українцям, вважає мандрівник Сергій Толстіхін.

– Туризм – це частина економіки. Економіка платить податки, за які ми утримуємо хоробрих наших хлопців та дівчат, – каже бізнесмен.

У Бакоті ви можете насолодитися природою, відвідати залишки місцевого монастиря та дізнатися цікаву історію села. Ще одна перевага населеного пункту – тут відносно безпечно. На території немає військових чи стратегічних об’єктів.

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