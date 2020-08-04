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Здесь искали вдохновение Пушкин и Чайковский: самые интересные места Каменки

В Каменку ежегодно приезжают туристы, жаждущие к музыке, природе, истории и легендам. Здесь фантастическая природа, загадочный Тясминский каньон и скалы еще с ледникового периода.

Каменка стала украинской родиной Чайковского. Здесь он создал оперу Евгений Онегин и балет Лебединое озеро, а в целом почти 30 произведений. Также местность очаровывала Александра Пушкина даже после посещения кавказских и крымских гор.

Именно здесь есть Тясмянский каньон, который самый большой в Черкасской области. Берега скалистых массивов здесь поросли редкими растениями, самыми ценными для ученых – мхом. Благодаря им каньоны занесены в Красную книгу европейских бриофитив. Всю эту красоту и причудливую природу с ее рельефами оставил после себя ледник.

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Сейчас скалы, которым более 2 млрд лет, можно увидеть и из воды. Река в каньоне достигает глубины 2-3 метров ближе к берегам. Здесь часто проводят часовые экскурсии на лодке.

После водной прогулки можно спрятаться от солнца в прохладных аллеях старинного каменскаго парка, заложенного в конце XVIII века. Или посетить музей и коснуться клавиш пианино самого Петра Чайковского.

Каждый сезон сюда едут до тысячи людей. Поэтому пока зарубежные путешествия недоступны, хорошо отдохнуть можно и в Украине. И Каменка – отличное для этого место.

Кроме того, любимым местом для туристов есть Бердянск. Курорт на побережье Азовского моря для семейного отдыха. Жемчужиной края является Приазовский национальный парк ландшафтный общегосударственный заказник Пойма реки Берда, который расположен на Бердянской косе.

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