Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Тут шукали натхнення Пушкін та Чайковський: найцікавіші місця Кам’янки

До Кам’янки щороку приїздять туристи, спраглі до музики, природи, історії та легенд. Тут фантастична природа, загадковий Тясминський каньйон та скелі ще з льодовикового періоду.

Кам’янка стала українською батьківщиною Чайковського. Тут він створив оперу Євгеній Онєгін та балет Лебедине озеро, а загалом майже 30 творів. Також місцина зачаровувала Олександра Пушкіна навіть після відвідин кавказьких і кримських гір.

Саме тут є Тясминський каньйон, який найбільший на Черкащині. Береги скелястих масивів тут поросли рідкісними рослинами, найціннішими для науковців – мохами. Завдяки їм каньйони занесені до Червоної книги європейських бріофітів. Усю цю красу і химерну природу з її рельєфами лишив після себе льодовик.

Читайте: Відпочинок на природі. Що потрібно взяти з собою

Нині скелі, яким понад 2 млрд років, можна побачити і з води. Річка у каньйоні сягає глибини 2-3 метрів ближче до берегів. Тут часто проводять годинні екскурсії на човні.

Після водної прогулянки можна заховатися від сонця в прохолодних алеях старовинного кам’янського парку, закладеного наприкінці XVIII століття. Або ж завітати до музею і торкнутися клавіш піаніно самого  Петра Чайковського.

Щосезону сюди їдуть до тисяч людей. Тому поки закордонні подорожі недоступні, добре відпочити можна і в Україні. І Кам’янка – чудове для цього місце.

Окрім того, улюбленим місцем для туристів є Бердянськ. Курорт на узбережжі Азовського моря для сімейного відпочинку. Перлиною краю є Приазовський національний парк ландшафтний загальнодержавний заказник Заплава річки Берда, який розташований на Бердянській косі.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Чому українські сири дорожчі за закордонні і які купують більше
Чому українські сири дорожчі за закордонні і які купують більше
Зварювальник – краще за юриста. Кого потребує вітчизняний ринок праці
Зварювальник – краще за юриста. Кого потребує вітчизняний ринок праці
З тестом на Covid-19 і без туристів: Австрія дозволила посадку літаків з України
З тестом на Covid-19 і без туристів: Австрія дозволила посадку літаків з України
4 млн українців не мають доступу до інтернету – опитування
4 млн українців не мають доступу до інтернету – опитування
Без України: ЄС поновив список країн зеленої зони
Без України: ЄС поновив список країн зеленої зони
$320 млрд збитків: як виживає світовий туризм і коли вийде з кризи
$320 млрд збитків: як виживає світовий туризм і коли вийде з кризи
Місто-фортеця Тустань на Львівщині: які таємниці приховує і маршрут
Місто-фортеця Тустань на Львівщині: які таємниці приховує і маршрут
Відпочинок біля Дніпра, Десни чи Стугни: ціни та куди поїхати
Відпочинок біля Дніпра, Десни чи Стугни: ціни та куди поїхати

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка