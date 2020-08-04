Тут шукали натхнення Пушкін та Чайковський: найцікавіші місця Кам’янки

До Кам’янки щороку приїздять туристи, спраглі до музики, природи, історії та легенд. Тут фантастична природа, загадковий Тясминський каньйон та скелі ще з льодовикового періоду.

Кам’янка стала українською батьківщиною Чайковського. Тут він створив оперу Євгеній Онєгін та балет Лебедине озеро, а загалом майже 30 творів. Також місцина зачаровувала Олександра Пушкіна навіть після відвідин кавказьких і кримських гір.

Саме тут є Тясминський каньйон, який найбільший на Черкащині. Береги скелястих масивів тут поросли рідкісними рослинами, найціннішими для науковців – мохами. Завдяки їм каньйони занесені до Червоної книги європейських бріофітів. Усю цю красу і химерну природу з її рельєфами лишив після себе льодовик.

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Нині скелі, яким понад 2 млрд років, можна побачити і з води. Річка у каньйоні сягає глибини 2-3 метрів ближче до берегів. Тут часто проводять годинні екскурсії на човні.

Після водної прогулянки можна заховатися від сонця в прохолодних алеях старовинного кам’янського парку, закладеного наприкінці XVIII століття. Або ж завітати до музею і торкнутися клавіш піаніно самого Петра Чайковського.

Щосезону сюди їдуть до тисяч людей. Тому поки закордонні подорожі недоступні, добре відпочити можна і в Україні. І Кам’янка – чудове для цього місце.

Окрім того, улюбленим місцем для туристів є Бердянськ. Курорт на узбережжі Азовського моря для сімейного відпочинку. Перлиною краю є Приазовський національний парк ландшафтний загальнодержавний заказник Заплава річки Берда, який розташований на Бердянській косі.

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