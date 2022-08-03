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Давление на Тайбэй усилит помощь США для Украины — эксперт о визите Пелоси в Тайвань

Илья Нежигай редактор ленты

Несмотря на угрозы со стороны Китая, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. Вечером 2 августа спецборт американских ВВС сел в аэропорту Тайбэя.

О значении этого смелого шага ведущему ICTV Андрею Ковальскому рассказал директор программы Северная Америка, Совета внешней политики Украинская Призма Александр Краев в рамках Национального телемарафона.

– По сути это означает проверку Китая. Я бы привел взаимную проверку между Китаем и США. Мы возвращаемся к логике холодной войны, когда два великих государства, два основных игрока в мире ходят по очень тонкому льду, пытаясь проверить те границы, которые другая сторона будет им разрешать. Это то, что сделала администрация Байдена, – сказал эксперт.

По его словам, визит Нэнси Пелоси в Тайвань стал первой полноценной проверкой Пекина на то, готов ли он “проглотить” это.

Александр Краев отметил, что для Соединенных Штатов было важно увидеть, являются ли для Китая равными между собой политические и военные провокации со стороны Вашингтона.

– Китайцы показали, что они и политическую провокацию будут воспринимать военным образом, – сказал эксперт.

По мнению специалиста, усиление китайского давления на Тайбэй увеличит помощь Соединенных Штатов не только Тайваню, но и Украине.

– Для них (американских топ-чиновников, – Ред.) борьба Украины против российского вторжения и борьба Тайваня против китайской автократии – это часть одной и той же борьбы: борьба свободных демократических стран против авторитарных диктаторских режимов. Именно это подчеркивал Байден во время своей речи в Южной Корее, — сказал он.

Александр Краев считает, что временное уменьшение военных поставок Украине со стороны США может произойти. Но поскольку Украина, что Тайвань является частью одного конфликта, Вашингтон будет “действовать соответственно”, говорит эксперт.

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Фото: Getty Images

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