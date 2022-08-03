Тиск на Тайбей посилить допомогу США для України – експерт про візит Пелосі до Тайваню

Попри погрози з боку Китаю спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі таки прибула на Тайвань. Ввечері 2 серпня спецборт американських ВПС сів в аеропорту Тайбея.

Про значення цього сміливого кроку ведучому ICTV Андрію Ковальському розповів директор програми Північна Америка, Ради зовнішньої політики Українська Призма Олександр Краєв в рамках Національного телемарафону.

– По суті це означає перевірку Китаю. Я б навів сказав взаємну перевірку між Китаєм та США. Ми повертаємось до логіки холодної війни, коли дві великих держави, два основних гравці у світі ходять по дуже тонкому льоду, намагаючись перевірити ті межі, які інша сторона буде їм дозволяти. Це те, що зробила адміністрація Байдена, – сказав експерт.

За його словами, візит Ненсі Пелосі до Тайваню став першою повноцінною перевіркою Пекіну на те, чи готовий він “проковтнути” це.

Олександр Краєв зазначив, що для Сполучених Штатів було важливо побачити, чи є для Китаю рівними між собою політичні та військові провокації з боку Вашингтону.

– Китайці показали, що вони і політичну провокацію будуть сприймати військовим чином, – сказав експерт.

На думку фахівця, посилення китайського тиску на Тайбей збільшить допомогу Сполучених Штатів не лише Тайваню, але й Україні.

– Для них (американських високопосадовців, – Ред.) боротьба України проти російського вторгнення і боротьба Тайваню проти китайської автократії – це частина однієї й тієї ж самої боротьби: боротьба вільних демократичних країн проти авторитарних диктаторських режимів. Саме на цьому наголошував Байден під час своєї промови у Південній Кореї, – сказав він.

Олександр Краєв вважає, що тимчасове зменшення військових постачань Україні з боку США може мати місце. Але оскільки що Україна, що Тайвань, є частиною одного конфлікту, то Вашингтон буде “діяти відповідно”, каже експерт.

Фото: Getty Images

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