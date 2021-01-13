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Факты / Видео / Украина / Общество

Тьюторство в Украине: зачем нужны наставники и как помогают школьникам

В Украине завершился общегосударственный эксперимент в сфере образования школьников касательно тьюторов (неформальных педагогов, репетиторов, наставников).

Он длился пять лет. В 2015 году МОН предложило Тьюторской ассоциации Украины провести эксперимент по внедрению тьюторства в систему образования.

Его результаты показали, что тьюторство может помочь кардинально изменить ситуацию в сфере образования и помочь мотивировать учеников, особенно школьников старших классов. Тьюторство успешно реализовали в частных школах.

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Тьюторы отмечают, что дети стали более мотивированными, меньше конфликтуют, анализируют свое поведение и делают выводы. Если тьюторство станет официальной профессией, оно может совершить революцию в системе.

Как мотивировать ребенка учиться

На карантине у родителей могут возникать сложности с мотивацией детей к обучению.

Психолог объяснила, как помочь ребенку.

Подробнее об организации обучения школьника на карантине читайте на Фактах ICTV.

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