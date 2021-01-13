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Тьюторство в Україні: навіщо потрібні наставники і як допомагають школярам

В Україні завершився загальнодержавний експеримент у сфері освіти школярів щодо тьюторів (неформальних педагогів, репетиторів, наставників).

Він тривав п’ять років. У 2015 році МОН запропонувало Тьюторській асоціації України провести експеримент з впровадження тьюторства у систему освіти.

Його результати показали, що тьюторство може допомогти кардинально змінити ситуацію у сфері освіти і допомогти мотивувати учнів, особливо школярів старших класів. Тьюторство успішно реалізовано у приватних школах.

Читайте: Хитрощі, які полегшать навчальний процес дитини

Тьютори зазначають, що діти стали більш вмотивованими, менше конфліктують, аналізують свою поведінку та роблять висновки. Якщо тьюторство стане офіційною професією, воно може здійснити революцію у системі.

Як мотивувати дитину навчатися

На карантині у батьків можуть виникати складнощі з мотивацією дітей до навчання.

Психолог пояснила, як допомогти дитині.

Детальніше про огранізацію навчання школяра на карантині читайте на Фактах ICTV.

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