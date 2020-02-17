В днище дыра, детали сматывают тряпками – состояние киевских трамваев

Киевпастранс подозревают в краже более 200 млн гривен. Коммунальщики перечислили бюджетные деньги на счета четырех фиктивных фирм. Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева от 3 февраля.

В частности, деньги перечисляли за ремонт станций линий скоростного трамвая и автобусного парка №5. А еще заказывали детали и запчасти для автобусного парка и трамвая на общую сумму более 115 миллионов гривен. Сейчас дело расследуется прокуратурой.

Но ремонта, в частности столичные трамваи уже давно не видели.

80% в изношенном состоянии и запчастей нет, рассказывают сами водители, поэтому иногда детали даже сматывают тряпками.

В Киевпастрансе своя правда. Парк обновляют по возможности и хвастаются польскими трамваями ПЕСО – их 47. В этом году планируют заменить транспорт на левом берегу. Восстановят 30 километров путей и закупят 25 новых трамваев. Производителя определит тендер.

К слову, с 30 сентября в Киеве возобновили движение скоростного трамвая на Борщаговку, который соединяет жилой массив с железнодорожным вокзалом. Факты ICTV спрашивали у людей, довольны ли они качеством ремонта.

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