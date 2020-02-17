У днищі дірка, деталі змотують ганчірками – стан київських трамваїв

Київпастранс підозрюють у крадіжці понад 200 млн гривень. Комунальники перерахували бюджетні гроші на рахунки чотирьох фіктивних фірм. Про це йдеться у постанові Печерського райсуду Києва від 3 лютого.

Зокрема, гроші перераховували за ремонт станцій ліній швидкісного трамвая і автобусного парку №5. А ще замовляли деталі і запчастини для автобусного парку та трамваю на загальну суму понад 115 мільйонів гривень. Нині справа розслідується прокуратурою.

Натомість, жодного ремонту, зокрема столичні трамваї вже давно не бачили.

80% у зношеному стані і запчастин немає, розповідають самі водії, тож іноді деталі навіть змотують ганчірками.

У Київпастрансі своя правда. Парк оновлюють за можливості та вихваляються польськими трамваями ПЕСО – їх 47. Цього року планують замінити транспорт на лівому березі. Відновлять 30 кілометрів колій та закуплять 25 нових трамваїв. Виробника визначить тендер.

До слова, з 30 вересня в Києві відновили рух швидкісного трамваю на Борщагівку, який сполучає житловий масив із залізничним вокзалом. Факти ICTV питали у людей, чи задоволені вони якістю ремонту.

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