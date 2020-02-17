Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

У днищі дірка, деталі змотують ганчірками – стан київських трамваїв

Київпастранс підозрюють у крадіжці понад 200 млн гривень. Комунальники перерахували бюджетні гроші на рахунки чотирьох фіктивних фірм. Про це йдеться у постанові Печерського райсуду Києва від 3 лютого.

Зокрема, гроші перераховували за ремонт станцій ліній швидкісного трамвая і автобусного парку №5. А ще замовляли деталі і запчастини для автобусного парку та трамваю на загальну суму  понад 115 мільйонів гривень. Нині справа розслідується прокуратурою.

Натомість, жодного ремонту, зокрема столичні трамваї вже давно не бачили.

80% у зношеному стані і запчастин немає, розповідають самі водії, тож іноді деталі навіть змотують ганчірками.

У Київпастрансі своя правда. Парк оновлюють за можливості та вихваляються польськими трамваями ПЕСО – їх 47. Цього року планують замінити транспорт на лівому березі. Відновлять 30 кілометрів колій та закуплять 25 нових трамваїв. Виробника визначить тендер.

До слова, з 30 вересня в Києві відновили рух швидкісного трамваю на Борщагівку, який сполучає житловий масив із залізничним вокзалом. Факти ICTV питали у людей, чи задоволені вони якістю ремонту.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

З 1 квітня у Харкові скасовують пільги на проїзд немісцевим
З 1 квітня у Харкові скасовують пільги на проїзд немісцевим
Без російської попси. Чи можливо заборонити нав’язливу музику в маршрутках
Без російської попси. Чи можливо заборонити нав’язливу музику в маршрутках
Водіям у транспорті заборонять слухати шансон – законопроект вже в Раді
Водіям у транспорті заборонять слухати шансон – законопроект вже в Раді
У Києві запровадять єдиний проїзний для міського транспорту – ціни
У Києві запровадять єдиний проїзний для міського транспорту – ціни
У Львові здорожчає проїзд у трамваях і тролейбусах
У Львові здорожчає проїзд у трамваях і тролейбусах
З комфортом і без тісняви. В Києві все більшої популярності набуває райдшеринг
З комфортом і без тісняви. В Києві все більшої популярності набуває райдшеринг
Як працюватиме наземний транспорт Києва на Новий рік 2020 (ГРАФІК)
Як працюватиме наземний транспорт Києва на Новий рік 2020 (ГРАФІК)
Нові проблеми за 430 млн грн. Як працює впроваджений е-квиток у столиці
Нові проблеми за 430 млн грн. Як працює впроваджений е-квиток у столиці

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка