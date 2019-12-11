Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

У Франції 340 тис. людей вийшли на акції проти пенсійної реформи Макрона

Французи знову вийшли на вулиці міст, протестують проти пенсійної реформи, яку просуває президент Еммануель Макрон.

Загалом в акціях напередодні взяли участь щонайменше 340 тис. людей. Це набагато менше, ніж на таких же акціях минулого тижня, тоді було 800 тис. людей.

Читайте: Палили авто і розбивали вікна – у Франції відбувся масштабний страйк

Втім і нова акція завдала клопоту владі. В країні не працювало багато шкіл, транспортний рух був паралізований. В Парижі мітингувальники перекрили кілька важливих трас на під’їзді до столиці.

У деяких містах, зокрема в Нанті та Ліоні, поліція жорстко розганяла демонстрантів сльозогінним газом.

У Франції нині діє одразу 42 пенсійні системи. Кожна з них встановлює свій пенсійний вік і розмір виплат. Влада хоче запровадити одну універсальну систему. Це означає позбавлення пільг представників багатьох професій.

Нагадаємо, в Мінську білоруси вийшли на акцію проти інтеграції з РФ.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Путін кланяється Зеленському. Хороший знак: реакція соцмережі на зустріч президентів
Зустріч нормандської четвірки стартувала у Парижі
Закінчилася зустріч Макрона та Зеленського – про що говорили
Зустріч нормандської четвірки у Парижі (ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ)
Путін прибув до Єлисейського палацу на нормандську зустріч
Поступки або нові бої – що пишуть іноЗМІ перед нормандським самітом
Нормандський саміт 2019: все, що потрібно знати про зустріч
Протести в Мінську: білоруси вийшли на акцію проти інтеграції з РФ (ТРАНСЛЯЦІЯ)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка