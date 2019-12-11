У Франції 340 тис. людей вийшли на акції проти пенсійної реформи Макрона

Французи знову вийшли на вулиці міст, протестують проти пенсійної реформи, яку просуває президент Еммануель Макрон.

Загалом в акціях напередодні взяли участь щонайменше 340 тис. людей. Це набагато менше, ніж на таких же акціях минулого тижня, тоді було 800 тис. людей.

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Втім і нова акція завдала клопоту владі. В країні не працювало багато шкіл, транспортний рух був паралізований. В Парижі мітингувальники перекрили кілька важливих трас на під’їзді до столиці.

У деяких містах, зокрема в Нанті та Ліоні, поліція жорстко розганяла демонстрантів сльозогінним газом.

У Франції нині діє одразу 42 пенсійні системи. Кожна з них встановлює свій пенсійний вік і розмір виплат. Влада хоче запровадити одну універсальну систему. Це означає позбавлення пільг представників багатьох професій.

Нагадаємо, в Мінську білоруси вийшли на акцію проти інтеграції з РФ.

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