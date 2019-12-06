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Факты / Мир

Жгли авто и разбивали окна – во Франции прошла масштабная забастовка

Во Франции прошла массовая забастовка, во время которой наблюдались потасовки протестующих с полицией.

Протести у Франції

Около 800 тыс. граждан Франции вышли на улицы в различных городах в знак протеста против пенсионной реформы, которую предлагает президент страны Эммануэль Макрон.

Во время забастовки протестующие сожгли автомобиль, разбили окна в нескольких зданиях и вступали в потасовки с правоохранителями.

В Париже пришлось вывести на улицы около 6 тыс. полицейских, чтобы не допустить эскалации ситуации. Правоохранители применяли слезоточивый газ против агрессивных участников забастовки.

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Полицейские арестовали около 90 протестующих. Из-за забастовки в некоторых городах Франции закрыли школы, аэропорты отменили многие рейсы, а метро Парижа полностью остановило работу.

Указанная забастовка стала самой большой с 1995 года. В ней приняли участие учителя, пожарные, медики, адвокаты, почтовые работники и представители других профессий.

Ожидается, что протесты во Франции продолжатся 6 декабря.

К слову, в начале сентября 2019 года во Франции возобновились протесты желтых жилетов.

Видео: Daily Mail

Источник: Daily Mail

Фото: Getty Images

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