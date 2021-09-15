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Людмила Богданова |

В Харькове ворота упали на ребенка, школа отказывается работать со следствием

В Харькове футбольные металлические ворота упали 6-летнего школьника. Администрация харьковского частного лицея, во дворе которого произошел инцидент, отказывается сотрудничать со следствием, а в заведении продолжается обучение.

Уличная камера зафиксировала — на площадке несколько детей, ворота падают, сеткой накрывает двух школьников, а еще одного — бьет по голове и прижимает к земле. Первоклассник ждал на спортплощадке, пока освободится его мама, которая работает в этом же лицее. Сейчас пострадавший в больнице в тяжелом состоянии.

Ворота были не закреплены, так же как и еще одни, которые стоят на площадке. В обладминистрации говорят — за безопасность отвечает администрация заведения, лицензию ему выдали больше года назад.

Перед началом учебного года проверили только документы лицея и теперь, после трагедии, могут направить комиссию только после того, как получат жалобу.

Металлические ворота упали на школьника 14 сентября. Мальчика обнаружили без сознания и госпитализировали в реанимационное отделение.

Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Виновным в травмирования 6-летнего мальчика грозит до пяти лет лишения свободы.

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