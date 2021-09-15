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Людмила Богданова |

У Харкові ворота впали на дитину: школа відмовляється працювати зі слідством

У Харкові футбольні металеві ворота впали 6-річного школяра. Адміністрація харківського приватного ліцею, на подвір’ї якого стався інцидент, відмовляється співпрацювати зі слідством, а в закладі триває навчання.

Вулична камера зафіксувала – на майданчику кілька дітей, ворота падають, сіткою накриває двох школярів, а ще одного – б’є у голову і притискає до землі. Першокласник чекав на спортмайданчику, поки звільниться його мама, яка працює у цьому ж ліцеї. Нині постраждалий у лікарні у тяжкому стані.

Ворота були не закріплені, так само як і ще одні, що стоять на майданчику. В обладміністрації кажуть – за безпеку відповідає адміністрація закладу, ліцензію йому видали понад рік тому.

Перед початком навчального року перевірили лише документи ліцею та й тепер, після трагедії, можуть направити комісію лише після того, як отримають скаргу.

Металеві ворота впали на школяра 14 вересня. Хлопчика виявили без свідомості та госпіталізували до реанімаційного відділення.

Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд. Винним у травмування 6-річного хлопчика загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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