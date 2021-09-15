В Харькове в реанимацию госпитализировали 6-летнего школьника. Его без сознания обнаружили на школьном футбольном стадионе, рядом лежали металлические ворота.

О госпитализации ребенка в реанимационное отделение в полицию сообщили медики около 18.00. Инцидент произошел в Московском районе Харькова на улице Академика Павлова.

Сейчас все обстоятельства травмирования мальчика от металлических ворот выясняет полиция. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 275 УК (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Виновным в травмировании 6-летнего школьника может грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

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