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У контракті інші цифри: у комітеті Ради прокоментували скандал навколо закупівель Міноборони

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач

Завищена вартість продуктів харчування, закуплених для ЗСУ, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності. Це випливає з контракту Міноборони, з копією якого ознайомилися 23 січня члени парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це заявив голова комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Ради Олександр Завітневич в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Про те, що всі писали, – курячі яйця. Ми дивилися контракт і так, цифра, яка була вказана – не відповідає дійсності. Тому говорити зараз, що у нас закуповують яйця удвічі чи тричі дорожче, аніж на ринку – це неправильно. В контракті зовсім інша цифра, – сказав він.

За словами Завітневича, наразі робити якісь висновки можна буде після відповідної експертизи та розслідування правоохоронних органів. Він додав, що НАБУ та САП щодо постачальника продуктів відкрили кримінальне провадження ще до резонансу у ЗМІ.

На його думку, не слід квапити з кадровими змінами у зв’язку з ситуацією, що отримала резонанс.

— Зараз говорити про кадрові зміни… Я не робив би таких заяв. Коли будуть висновки НАБУ та інших правоохоронних органів, коли будуть направлені справи до суду, тоді можна буде говорити про якісь кадрові рішення, – зазначив голова комітету.

Одним із предметів обговорення під час засідання комітету, за словами Завітневича, було зокрема й питання, чи слід вносити зміни у законодавство, щоб була хоча б якась інформація про ціни, за якими МО закуповує продукти, була публічною.

Напередодні у Міноборони заявили, що відомство готує матеріали до СБУ, щоб розслідувати поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період.

У компанії ТОВ Актив компані, яка фігурує у скандалі із закупівлями продуктів для Міноборони, кажуть, що зафіксовані у договорі ціни включають у себе не лише ціну за товар, а й транспортування продуктів у будь-яку точку України за заявкою військової частини, а також оновлення продуктів харчування, у яких завершується термін придатності.

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