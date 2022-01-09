В космосе развернули зеркало самого мощного в мире телескопа Джеймса Уэбба

Первое космическое достижение 2022 года: американское аэрокосмическое агентство NASA развернуло на орбите зеркало самого мощного и крупнейшего в мире телескопа Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope).

Ученые назвали его золотым глазом, ведь в устройстве использовали этот драгоценный металл. Сама процедура была сложной, поскольку в разложенном виде зеркало длиной 6,5 метра не помещалось в ракету.

Потому уже на орбите, в дистанционном режиме, развернули шестиугольные сегменты.

– Я переполнен эмоциями. Все происходило в соответствии с нашими планами, команда проделала отличную работу, и мы готовы к новым открытиям, — отметил, комментируя событие, Томас Цурбухен, руководитель научного директората NASA.

У телескопа есть защита: специальное устройство длиной 21 метр по форме напоминает воздушного змея. Он действует как зонтик, оставляя сверхчувствительные инструменты телескопа в тени.

– Солнцезащитный экран размером с теннисный корт. Он состоит из пяти слоев. На солнечной стороне температура – 121 градус по Цельсию. Она будет отражать весь свет. Благодаря этому на оборотной стороне – почти абсолютный нуль: минус 190 градусов. Благодаря отсутствию помех телескоп может регистрировать самые слабые сигналы из далекого космоса, — рассказал декан отделения астрономии Колумбийского университета Дэвид Гельфанд.

Оптический орбитальный телескоп Джеймса Уэбба гораздо более “продвинут”, чем его предшественник Хаббл. Тот был запущен на орбиту в 1990 году. С тех пор наши знания о космосе и месте Земли в нем умножились.

Телескоп Джеймса Уэбба способен смотреть гораздо дальше и шире. Кроме оптики, он оборудован устройствами для улавливания инфракрасного диапазона излучения. Благодаря ему можно найти планеты, похожие на нашу Землю, находящиеся вне Солнечной системы. Если удаленные объекты окутывают кислород или метан – это может быть признаком жизни.

– Самое главное, что телескоп будет обнаруживать галактики во вселенной, и сможет определить, есть ли на планетах атмосфера, пригодны ли они для жизни. Мы сможем ответить на вопрос, который уже давно беспокоит человечество: одни ли мы во вселенной, — подчеркнул ученый Института космических телескопов Клаус Понтоппидан.

Стоимость телескопа Джеймса Уэбба уже составляет около 10 млрд долларов. В его разработке приняли участие не только NASA, но и остальные космические агентства мира. Но ученые уверены: информация, которую передаст телескоп, – бесценна.

Как известно, телескоп был запущен на орбиту 25 декабря, и через несколько дней он приступил к развертыванию солнцезащитных панелей. Аппарат успешно развернул все пять слоев солнечного щита.

Тем временем NASA продолжило миссию телескопа Джеймса Уэбба. Он будет работать более 10 лет (хотя ранее планировалось около 5 лет).

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