У космосі розгорнули дзеркало найпотужнішого в світі телескопа Джеймса Вебба

Перше космічне досягнення 2022 року: американське аерокосмічне агентство NASA розгорнуло на орбіті дзеркало найпотужнішого та найбільшого в світі телескопа Джеймса Вебба (James Webb Space Telescope).

Науковці назвали його золотим оком, адже в пристрої використали цей дорогоцінний метал. Сама процедура була складною, оскільки в розкладеному вигляді дзеркало завдовжки 6,5 метрів не поміщалося в ракету.

Тому вже на орбіті, в дистанційному режимі, розгорнули шестикутні сегменти.

– Я переповнений емоціями. Все відбувалося відповідно до наших планів, команда зробила чудову роботу, і ми готові до нових відкриттів, – зазначив, коментуючи подію, Томас Цурбухен, керівник наукового директорату NASA.

У телескопа є захист: спеціальний пристрій завдовжки 21 метр за формою нагадує повітряного змія. Він діє як парасолька, залишаючи надчутливі інструменти телескопа у тіні.

– Сонцезахисний екран розміром із тенісний корт. Він складається з п’яти шарів. На сонячній стороні температура – 121 градус за Цельсієм. Вона відбиватиме все світло. Завдяки цьому на зворотній стороні – майже абсолютний нуль: мінус 190 градусів. Завдяки відсутності перешкод, телескоп може реєструвати найслабкіші сигнали з далекого космосу, – розповів декан відділення астрономії Колумбійського університету Девід Гельфанд.

Оптичний орбітальний телескоп Джеймса Вебба набагато більш “просунутий” за свого попередника Хаббл. Того запустили на орбіту у 1990 році. Відтоді наші знання про космос і місце Землі в ньому примножилися.

Телескоп Джеймса Вебба здатен дивитися значно далі і ширше. Окрім оптики, він обладнаний пристроями для вловлювання інфрачервоного діапазону випромінювання. Завдяки йому можна знайти планети, схожі на нашу Землю, які перебувають поза межами Сонячної системи. Якщо віддалені об’єкти огортає кисень чи метан – це може бути ознаками життя.

– Найголовніше, що телескоп виявлятиме галактики у всесвіті, і зможе визначити, чи є на планетах атмосфера, чи вони придатні для життя. Ми зможемо відповісти на запитання, яке вже давно турбує людство: чи ми одні у всесвіті, – наголосив науковець Інституту космічних телескопів Клаус Понтоппідан.

Вартість телескопа Джеймса Вебба вже складає майже 10 млрд доларів. У його розробці взяли участь не лише NASA, а й решта космічних агенцій світу. Але науковці впевнені: інформація, яку передасть телескоп, – безцінна.

Як відомо, телескоп запустили на орбіту 25 грудня, і за кілька днів він розпочав розгортання сонцезахисних панелей. Апарат успішно розгорнув всі п’ять шарів сонячного щита.

Тим часом NASA продовжило місію телескопа Джеймса Вебба. Він працюватиме понад 10 років (хоча раніше планувалося близько 5 років).

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