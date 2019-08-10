У курортній Санжійці обвалився схил: на укріплення ґрунту у чиновників бракує грошей
На Одещині – черговий зсув.
Після нещодавньої негоди у курортній Санжійці обвалився схил. Глиняна маса засипала більшу частину пляжу, відпочивальників це чомусь не лякає, а чиновників особливо не турбує.
Днями, після сильної бурі, біля узбережжя Санжійки стався величезний зсув – земля обвалилася і засипала частину пляжу. Та відпочивальників це не лякає, вони засмагають прямісінько під схилами, що нависають.
Читайте: У Києві обвалилася частина пішохідного мосту на Труханів острів
Перша причина це – нестійкий до землетрусів або дощів пісчано-глиняний ґрунт, – кажуть екоактивісти.
Друга причина – це щільна й незаконна забудова прибережної зони. Активісти кажуть, що запобігти зсувам можна, якщо укріпити берег.
У чиновників на все відповідь одна – бракує грошей.
Немає грошей на укріплення схилів і в курортній Санжійці. Мовляв, громаду щойно створили, тож поки візьмуться лише розроблювати план робіт.
А доки не готовий план убезпечення берега, вже зробили попереджувальні таблички, днями їх розставлять на узбережжі.
Нагадаємо, через аномальну спеку, яка спостерігається у Франції, стеля собору Паризької Богоматері може не витримати і обвалитися.