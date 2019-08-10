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У курортній Санжійці обвалився схил: на укріплення ґрунту у чиновників бракує грошей

На Одещині – черговий зсув.

Після нещодавньої негоди у курортній Санжійці обвалився схил. Глиняна маса засипала більшу частину пляжу, відпочивальників це чомусь не лякає, а чиновників особливо не турбує.

Днями, після сильної бурі, біля узбережжя Санжійки стався величезний зсув – земля обвалилася і засипала частину пляжу. Та відпочивальників це не лякає, вони засмагають прямісінько під схилами, що нависають.

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Перша причина це – нестійкий до землетрусів або дощів пісчано-глиняний ґрунт, – кажуть екоактивісти.

Друга причина – це щільна й незаконна забудова прибережної зони. Активісти кажуть, що запобігти зсувам можна, якщо укріпити берег.

У чиновників на все відповідь одна – бракує грошей.

Немає грошей на укріплення схилів і в курортній Санжійці. Мовляв, громаду щойно створили, тож поки візьмуться лише розроблювати план робіт.

А доки не готовий план убезпечення берега, вже зробили попереджувальні таблички, днями їх розставлять на узбережжі.

Нагадаємо, через аномальну спеку, яка спостерігається у Франції, стеля собору Паризької Богоматері може не витримати і обвалитися.

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