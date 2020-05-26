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Факты / Видео / Украина / Общество

В Киеве массово продают ландыши: цены и почему правоохранители не реагируют

Нелегальный бизнес, который годами не удается побороть — в столице массово продают ландыши, хотя запрет на их продажу вышел еще в феврале.

И так из года в год, и ни одно наказание торговцев не останавливает. Тем более сейчас, когда не все могут привезти цветы в Киев из-за эпидемических ограничений. Следовательно, и цена букета не маленькая — до 100 грн.

Те, кто должны были предотвращать незаконную торговлю, низкое количество рейдов оправдывают карантином, хотя могли бы штрафами, а это почти 4 тыс. грн, что хорошо для пополнения местного бюджета. Зато камер торговцы боятся больше, чем полиции. Подробности — в сюжете Ольги Чайко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в заповеднике Холодный Яр расцвели 60 га краснокнижных подснежников.

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