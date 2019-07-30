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У Києві запустили аквалімузин, який можна винайняти для прогулянок Дніпром

На Дніпрі в Києві можна побачити дуже незвичайний катер. На вигляд він нагадує лімузин Lincoln, що буквально їде по воді. Він може розвивати швидкість до 90 км на годину і не має аналогів у світі, його творець назвав своє диво аквалімузин.

На зміну звичним теплоходам і катерам прийшов водний автомобіль.

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Це дивоавто вигадав Олександр, аби втілити задум у життя, знадобилось понад півроку і 30 тисяч доларів. На моторний човен наділи кузов машини, попередньо його полегшили. Зрізали дах, прибрали бічне скло, зробили додатковий виріз в борту для входу-виходу. Все це поставили на катер Стріла Батумського заводу.

Всередині ж човен не відрізнити від розкішних лімузинів – тут дивани, подушки, екрани, підставки для келихів та аудіосистема. Також залишилися рідні кермо і передня панель від автомобіля. Свій винахід Олександр запатентував.

Свій аквалімузин чоловік здає в оренду для прогулянок по Дніпру, святкування весілля чи дня народження. На борту одночасно можуть бути до восьми пасажирів.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як штучний інтелект працює у полях.

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