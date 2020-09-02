В Луцке лаборатории для тестирования на Covid переполнены, врачи работают в три смены

Из-за увеличения количества тестов, лаборатории перегружены. Люди в регионах жалуются, что результаты приходится ждать неделями, хотя для этого достаточно несколько дней. Такая проблема сейчас в Луцке.

В единственном на всю область лабораторном центре очереди.

Из-за этого люди вынуждены переносить запланированные операции, курсы химии, и остальные медицинских вмешательств, без анализов делать сейчас нельзя. В лаборатории признают — им просто не хватает рабочих рук, а специалисты работают в три смены.

Уже второй день обивает пороги областной лаборатории Ольга — она ​​ищет результат тестирования своей матери. Еще 21 августа женщина протестировалась чтобы пройти очередной курс химиотерапии. Ежедневно женщину кормят обещаниями.

Лаборатория сейчас загружена, признают работники. Она одна на всю область, и один вирусолог, который делает тесты ПЦР. С частью исследований помогают столичные специалисты. Да и это не спасает. На очереди несколько сотен образцов.

Ежедневно в лабораторию поступает до 700 образцов со всей области. Людей, которые по собственному желанию, без направления врача, хотят провериться становится больше.

В Запорожье приостановили платное ПЦР-тестирование

В Запорожье лабораторный центр Минздрава временно прекращает делать платные ПЦР-тесты на коронавирус. Все из-за регистрации большого количества новых случаев заболевания в регионе и существенного увеличения объема лабораторных исследований.

Людей, которые хотели на платной основе провериться на Covid-19, не будут принимать до стабилизации эпидемической ситуации.