У Луцьку лабораторії для тестування на Covid переповнені, лікарі працюють у три зміни

Через збільшення кількості тестувань, лабораторії перевантажені. Люди в регіонах скаржаться, що результатів доводиться чекати тижнями, хоча для цього достатньо кілька днів. Така проблема наразі у Луцьку.

В єдиному на всю область лабораторному центрі черги.

Через це люди змушені переносити заплановані операції, курси хімії, і решту лікарських втручань, які без аналізів робити нині не можна. В лабораторії визнають – їм просто бракує робочих рук, а фахівці працюють у три зміни.

Вже другий день оббиває пороги обласної лабораторії Ольга – вона шукає результат тестування своєї матері. Ще 21-го серпня жінка протестувалася аби пройти черговий курс хіміотерапії. Щодня жінку годують обіцянками.

Лабораторія нині завантажена, визнають працівники. Вона одна на всю область, і один вірусолог, який робить тести ПЛР. Із частиною досліджень допомагають столичні фахівці. Та і це не рятує. На черзі кілька сотень зразків.

Щодень до лабораторії надходить до 700 зразків з усієї області. Людей, які за власним бажанням, без направлення лікаря, хочуть перевіритись більшає.

У Запоріжжі призупинили платне ПЛР-тестування

У Запоріжжі лабораторний центр МОЗ тимчасово припиняє робити платні ПЛР-тести на коронавірус. Все через реєстрацію великої кількості нових випадків захворюванняв регіоні та суттєве збільшення обсягу лабораторних досліджень.

Людей, які хотіли на платній основі перевіритись на Covid-19, не прийматимуть до стабілізації епідемічної ситуації.