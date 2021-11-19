В плену стресса: что делать, чтобы не загнать себя в депрессию

Пандемия, проблемы на работе, семейные невзгоды, и вот мы уже в плену стресса: нервные, тревожные и раздраженные.

Стресс – это неотъемлемая часть нашей жизни, однако нельзя допускать, чтобы он стал нормой или влиял на качество нашей жизни. Со стрессом нужно бороться.

Два года назад актер по имени Андрей почувствовал, что такое тревога, и как страх заполняет сознание. Укрощать эмоции помогли занятия йогой и боевым искусством.

— То, что я называл проблемой, действительно оказалось временной преградой, — рассказал Андрей. – Мое состояние выровнялось до спокойной радости.

Он рекомендует успокоить разум и даже укрепить иммунитет с помощью физических упражнений и медитации.

Сергей, 30 лет преподающий кундалини йогу, говорит, что у нас каждое утро есть выбор, на что направить свою энергию: провести день в депрессии или в радости.

– Практика помогает контролировать эмоции, мысли и желания, – уверяет он. — Регулярные занятия избавят от тревоги, и паники. А справиться со страхом поможет правильное дыхание.

Упражнение от Сергея. Вдыхая воздух ртом, скручиваете язык трубочкой. Выдох – носом. Время исполнения одна-две минуты.

Известного бизнес-тренера Аллу Заднепровскую успокаивает общение с домашними любимцами, звуки ручейка и встречи с родными.

А еще Алла советует планировать день и быть постоянно занятым. Она считает панику – эмоциональной реакцией, которую можно вытеснить действиями. К примеру, помыть посуду или убрать в доме. А еще – стоит хотя бы иногда расслаблять не только разум, но тело.

– Принимайте ванны с солью, подключайте ароматы, влияющие на лимфу, чтобы та выводила токсины, которые приходят вместе с гормонами стресса, – советует Алла Заднепровская.

Также психологи советуют завести дневник и не прогнозировать неудачное будущее.

— Чтобы стать более спокойным и счастливым не обязательно сидеть в позе лотоса, медитировать, или ехать на дальние острова, — говорит психолог Татьяна Жук. — Нужно жить, но осознанно, и порой останавливаться.

Положительно на психическое здоровье влияет пребывание на природе. Всего 20 минут в лесу или парке значительно снизят волнение. Прогулка способствует снижению давления, напряжению в мышцах и уровню гормонов стресса.

Да и гулять нужно только с положительными мыслями. А еще – в вашем рационе обязательно должны быть здоровая пища и крепкий сон.

– Лучше класть себе на стол яркие фрукты и еще и ягоды к ним добавить, — советует гастроэнтеролог Галина Незговорова. — И это также будет улучшать настроение. Обязательно нужны в достаточном количестве мясо, рыба, молочные продукты, орехи.

Среди советов психологов – тщательно проверять полученную ежедневно информацию. Не выискивать у себя признаки коронавируса, потому что в конце концов разовьется фобия. А это уже серьезно.

Нужно чаще делать то, что доставляет удовольствие. Важно быть занятым и чем-то заинтересованным, тогда никакие стресс и паника вам не страшны.

Фото: Victorflowerfly/ Dreamstime

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.