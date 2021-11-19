У полоні стресу: що робити, аби не загнати себе у депресію

Пандемія, проблеми на роботі, сімейні негаразди, і от ми уже в полоні стресу: знервовані, тривожні і роздратовані.

Стрес – це невід’ємна частина нашого життя, проте не можна допускати, щоб він став нормою, або впливав на якість нашого життя. Зі стресом потрібно боротися.

Два роки тому актор на ім’я Андрій відчув на собі, що таке тривога, і як страх заповнює свідомість. Приборкати емоції допомогли заняття йогою та бойовим мистецтвом.

– Те, що я називав проблемою, насправді виявилося тимчасовою перепоною, – розповів Андрій. – Мій стан вирівнявся до спокійної радості.

Він радить заспокоїти розум та навіть зміцнити імунітет за допомогою фізичних вправ і медитації.

Сергій, що 30 років викладає кундаліні йогу, говорить, що у нас кожного ранку є вибір, на що направити свою енергію: провести день у депресії чи у радості.

– Практика допомагає контролювати емоції, думки та бажання, – запевняє він. – Регулярні заняття позбавлять і тривоги, і паніки. А впоратися зі страхом допоможе правильне дихання.

Вправа від Сергія. Вдихаючи повітря ротом, скручуєте язик трубочкою. Видих – носом. Час виконаня одна-дві хвилини.

Відому бізнес-тренерку Аллу Задніпровську заспкоює спілкування з домшніми улюбленцями, звуки струмочка та зустрічі з рідними.

А ще пані Алла радить планувати день та бути постійно зайнятим. Вона вважає паніку – емоційною реакцією, яку можна витіснити діями. Приміром, помити посуд чи прибрати в оселі. А ще – варто хоча б іноді розслабляти не лише розум, а й тіло.

– Приймайте ванни з сіллю, підключайте аромати, що впливають на лімфу, щоб та виводила токсини, які приходять разом з гормонами стресу, – радить Алла Задніпровська.

Також психологи радять завести щоденник і не прогнозувати невдале майбутнє.

– Щоб стати спокійнішим і щасливішим не обов’язково сидіти у позі лотоса, медитувати, або їхати на далекі острови,- говорить психологиня Тетяна Жук. – Потрібно жити, але усвідомлено, і деколи зупинятися.

Позитивно на психічне здоров’я впливає перебування на природі. Всього 20 хвилин у лісі чи парку значно зменшать хвилювання. Прогулянка сприяє зниженню тиску, напруження у м’язах та рівня гормонів стресу.

Та й гуляти треба лише з позитивними думками. А ще – у вашому раціоні обов’язково мають бути здорова їжа та міцний сон.

– Краще класти собі на стіл яскраві фрукти і ще й ягоди до того додати, – радить гастроентеролог Галина Незговорова. – І це настрій покращуватиме. Обов’язково потрібні у достатній кількості м’ясо, риба молочні продукти, горіхи.

Серед порад психологів – ретельно перевіряти отриману щодня інформацію. Не вишукувати у себе ознаки коронавірусу, бо зрештою розвинеться фобія. А це вже серйозно.

Потрібно частіше робити те, що приносить задоволення. Важливо бути зайнятим та зацікавленим чимось, тоді жодні стрес і паніка вам не страшні.

Фото: Victorflowerfly/ Dreamstime

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.