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Факти / Відео / Україна

У релігійні свята ворог особливо активний: бійці ЗСУ про ситуацію на передовій

На передовій і свята, і будні минають в одному режимі: у повній бойовій готовності. У бліндажі, звичайно, є і гірлянда, і ялинка, але українські військовослужбовці вже знають, саме у великі релігійні свята російсько-окупаційні сили особливо активні.

Різдвяні привітання від російських найманців не забарилися. Причому, ворог відкрив вогонь одразу з важкого озброєння.

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Українські військові знають, із настанням темряви обстріли можуть стати інтенсивнішими. І не відкидають, цей різдвяний вечір буде непростим.

Повний репортаж з передової Тетяни Уралової на каналі Фактів ICTV на YouTube.

Нагадаємо, за даними української розвідки, за 2019 рік загинули понад 600 бойовиків “ДНР” і “ЛНР”.

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