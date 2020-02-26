У селі Вири на Рівненщині у школі на 200 осіб навчаються понад 600 дітей

На Рівненщині 600 учнів школи в селі Вири з 24 лютого припинили навчання, батьки вирішили не пускати дітей на уроки. Кажуть, що приміщення, в якому вони навчаються, розраховане на 200 школярів, а там їх вже втричі більше. В селі вже немає для них й вільного кутка, усе що могли облаштували під класи, навіть старі й аварійні будівлі.

Більше 10 років чиновники лише обіцяють взятися за зведення нової школи, та досі до діла справа не дійшла. Тож батьки пішли на радикальний крок, бо безпека та здоров’я своїх дітей дорожче. Деталі у сюжеті Катерини Курбанової.

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