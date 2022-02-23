В Счастье несколько мин попали в жилой дом
Утром 23 февраля в Счастье Луганской области, недалеко от контрольного пункта въезда-выезда, во время обстрела со стороны российско-оккупационных войск несколько мин 82-го калибра попали в жилой дом.
Накануне же в сторону города били Грады.
С утра оккупанты обстреливают и мариупольское направление. Об этом уже пишут жители города в соцсетях.
А вечером несколько сот жителей прифронтового Мариуполя требовали от России не вводить войска в Украину.
Против кремлевской агрессии люди протестовали с флагами и плакатами.
По состоянию на 11.00 23 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано уже 25 обстрелов.
21 из них – с применением тяжелого вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников вблизи:
- Новотошковского – из БМ-21 Град, артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Золотого – из артиллерии калибра 122 мм,
- Попасной – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм,
- Южного – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия,
- Песков – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, беспилотника с применением ВОГ-17.
- Светлодарска – из минометов калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов Шмель,
- Богдановки – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм,
- Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил по состоянию на 23 февраля нет.
22 февраля погиб один военный. Еще шестеро получили ранения и боевые травмы.
Тем временем на неподконтрольных Украине территориях продолжают штамповать фейки. На этот раз якобы украинские военные взорвали телецентр в Донецке.
По странному стечению обстоятельств на месте взрыва сразу же появились российские пропагандисты.