В Счастье несколько мин попали в жилой дом

Утром 23 февраля в Счастье Луганской области, недалеко от контрольного пункта въезда-выезда, во время обстрела со стороны российско-оккупационных войск несколько мин 82-го калибра попали в жилой дом.

Накануне же в сторону города били Грады.

С утра оккупанты обстреливают и мариупольское направление. Об этом уже пишут жители города в соцсетях.

А вечером несколько сот жителей прифронтового Мариуполя требовали от России не вводить войска в Украину.

Против кремлевской агрессии люди протестовали с флагами и плакатами.

По состоянию на 11.00 23 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано уже 25 обстрелов.

21 из них – с применением тяжелого вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников вблизи:

Новотошковского – из БМ-21 Град, артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Золотого – из артиллерии калибра 122 мм,

Попасной – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм,

Южного – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия,

Песков – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, беспилотника с применением ВОГ-17.

Светлодарска – из минометов калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов Шмель,

Богдановки – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм,

Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил по состоянию на 23 февраля нет.

22 февраля погиб один военный. Еще шестеро получили ранения и боевые травмы.

Тем временем на неподконтрольных Украине территориях продолжают штамповать фейки. На этот раз якобы украинские военные взорвали телецентр в Донецке.

По странному стечению обстоятельств на месте взрыва сразу же появились российские пропагандисты.

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