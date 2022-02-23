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Факти / Відео / Україна

У Щасті кілька мін влучили в житловий будинок

Костянтин Мельников Журналіст програми Факти ICTV

Уранці 23 лютого в Щасті Луганської області, неподалік контрольного пункту в’їзду-виїзду, під час обстрілу з боку російсько-окупаційних військ кілька мін 82-го калібру влучили в житловий будинок.

Напередодні ж у бік міста били Гради.

Від ранку окупанти обстрілюють і маріупольській напрямок. Про це вже пишуть жителі міста в соцмережах.

А увечері кілька сот жителів прифронтового Маріуполя вимагали від Росії не вводити війська до України.

Проти кремлівської агресії люди протестували з прапорами та плакатами.

Станом на 11.00 23 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано вже 25 обстрілів.

21 із них – із застосуванням важкого озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників поблизу:

  • Новотошківського – із БМ-21 Град, артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Золотого – із артилерії калібру 122 мм,
  • Попасної – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм,
  • Південного – із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї,
  • Пісків – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, безпілотника із застосуванням ВОГ-17.
  • Світлодарська – із мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів Джміль,
  • Богданівки – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм,
  • Маріуполя – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил станом на 23 лютого немає.

22 лютого загинув один військовий. Ще шестеро дістали поранень та бойових травмувань.

Тим часом на непідконтрольних Україні територіях продовжують штампувати фейки. Цього разу начебто українські військові підірвали телецентр у Донецьку.

За дивним збігом обставин на місці вибуху відразу ж з’явились російські пропагандисти.

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