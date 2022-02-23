В течение 22 февраля вооруженные формирования Российской Федерации совершили 96 обстрелов. 81 из них – с применением тяжелого вооружения.

Один украинский военный получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Еще один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном учреждении. Еще пятеро получили боевые травмы.

Восемь раз оккупанты обстреляли Счастье. Применяли для этого БМ-21 Град, танки, минометы калибра 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстреляли также позиции украинских защитников вблизи Мариуполя из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Из Градов били по Муратово и Кряковке.

Десять раз обстреляли Новотроицкое, девять – Старогнатовку, шесть раз – Крымское, пять раз – Водяное, четыре – Гранитное.

Трижды обстреляли Широкино, желтое, Чермалык, Станицу Луганскую.

Дважды – Красногоровку, Марьинку, Трехизбенку, Верхньоторецкое, Зайцевое, Новолуганское, Лопаскино, Новозвановку, Опытное, Попасную.

С начала 23 февраля уже осуществлено 15 обстрелов, 14 из которых – с применением тяжелого вооружения.

Российско-оккупационные войска снова обстреляли позиции украинских защитников вблизи Мариуполя из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Трижды обстреляли Новотошковское из БМ-21 Град, артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Попали под обстрел также Золотое, Попасная, Южное, Светлодарск, Богдановка.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил 23 февраля нет.

Источник: Штаб ООС