В школу через ненадежную переправу: в Кировоградской области дети ежедневно рискуют жизнью

В Благовещенске на Кировоградщине ученики должны ходить в школу по временной переправе через реку.

Родители боятся за детей, ведь нет ни безопасной пешеходной зоны, ни крепких ограждений на недостроенном мосту. А это – единственный путь в школу.

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Аварийный мост над рекой Синица, соединяющей западную и восточную часть города, начали ремонтировать в июне и до сентября должны завершить. Но в процессе реконструкции обнаружили серьезные дефекты, поэтому на ремонт нужно больше времени, чем ожидалось – объясняют чиновники.

Сейчас строители работают над проездом для автомобилей, его забетонировали. А местные ежедневно волнуются, когда провожают детей в школу.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Станице Луганской начали ремонт моста.

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