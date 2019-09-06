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У школу через ненадійну переправу: на Кіровоградщині діти щодня ризикують життям

У Благовіщенську на Кіровоградщині учні мусять ходити до школи тимчасовою переправою через ріку.

Батьки бояться за дітей, адже немає ані безпечної пішохідної зони, ані міцних огороджень на недобудованому мосту. А це – єдиний шлях до школи.

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Аварійний міст над річкою Синиця, що сполучає західну і східну частину міста, почали ремонтувати у червні і до вересня мали завершити. Та в процесі реконструкції виявили серйозні дефекти, відтак на ремонт треба більше часу, ніж очікувалося – пояснюють чиновники.

Нині будівельники працюють над проїздом для автомобілів, його забетонували. А місцеві щодня хвилюються, коли проводжають дітей до школи.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Станиці Луганській розпочали ремонт мосту.

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