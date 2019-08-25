В Укравтодоре считают, что причиной частичного разрушения автомобильного моста в Харькове стала перегруженная фура.

Динамический удар перегруженной фуры привел к обрушению части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе села Песочин (объездная Харькова), сообщает Укравтодор.

По его данным, сейчас движение транспорта направлено другой частью окружной – через Киев-Харьков-Довжанский.

Последний раз экспертиза моста проводилась в мае 2018 года. Тогда транспортное сооружение, которому более 40 лет, признали работоспособным.

Читайте: На стеклянном пешеходном мосту Киева обнаружили трещину

Поэтому предварительная причина обрушения путепровода – перегрузка одной из фур, в результате чего произошло смещение плиты и разрушение конструкции.

Для установления окончательной причины обвала анализируют камеры видеонаблюдения, изучают тормозной путь и другие факторы.

После обследования будет принято решение о возобновлении или участка моста, или его полной реконструкции.

Напомним, утром 25 августа в Харькове обрушилась одна сторона автомобильного моста от рынка Лоск в сторону поселка Песочин.

Источник: Укравтодор

В Харькове обрушился автомобильный мост. Движение перекрыто